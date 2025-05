Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France

Le complexe résidentiel offre des studios fonctionnels aux appartements familiaux spacieux de 4 pièces, dont la plupart ont une vue sur la mer ou le parc forestier. Les salons sont inondés de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées. Les appartements sont conçus conformément aux normes de confort modernes et ont une disposition harmonieuse. La vie privée est préservée grâce à l'indépendance des pièces « jour et nuit », la cuisine ouverte met l'accent sur le volume des espaces de vie. Au niveau supérieur il y a 4 appartements exceptionnels, ils ont un grand balcon et un toit extérieur solarium terrasse jusqu'à 60 m2. Un endroit unique où vous pourrez profiter d'une piscine privée/jacuzzi. La région paysagère combine une merveilleuse variété de jeunes arbres locaux tels que les oliviers, les chênes, les oranges amères et les pins centenaires de la forêt protégée.

Production d'eau chaude domestique à l'aide d'une pompe à chaleur collective

Fenêtres avec double vitrage isolant

Tuiles de sol en grès en porcelaine vitrée 45x45 cm

Peinture lisse dans toutes les chambres

Volets roulants électriques avec commande centrale

Les murs des salles de bains et douches sont carrelés jusqu'à 2 m de haut sur les 4 murs

Les salles de bains sont équipées d'un rail chauffant, d'une table de toilette (simple ou double selon le plan) et d'un miroir

Cabinet

Portes d'entrée de haute qualité

Sous-sols pour tous les appartements

Éclairage avec capteurs de présence dans les couloirs et les escaliers

Complexe résidentiel avec contrôle d'accès piétonnier avec code numérique, vidéophone et badge Vigik

Parking souterrain sécurisé

2 chambres pour vélos

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité

Le nouveau bâtiment est situé à Antibes au sommet des collines, au cœur d'un quartier résidentiel. Le complexe séduit par son environnement vert avec des pinèdes, créant une atmosphère de confort. A quelques minutes à pied de cet endroit isolé, vous découvrirez la partie centrale de la ville, les délices de la côte maritime, la commodité des centres commerciaux et la proximité des autoroutes rapides. Profitez du charme des collines sans perdre la dynamique d'une grande ville. Pour les amateurs de verdure, à côté du complexe se trouve le Parc Naturel La Valmasque, qui compte 428 hectares de collines boisées et offre d'excellents endroits pour des promenades, du jogging et des pique-niques. La proximité de Sofia Antipoli fait du quartier Terje un endroit très attrayant avec un potentiel de location élevé.