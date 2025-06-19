  1. Realting.com
  2. France
  3. Grasse
  4. Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Cannes, France
depuis
$535,383
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 27475
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    France
  • État
    France métropolitaine
  • Région
    Alpes-Maritimes
  • Ville
    Grasse
  • Ville
    Cannes

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Résidence fermée et d'élite, à 5 minutes à pied de la plage, près du club de tennis.

La résidence est entourée d'un jardin, sur le territoire - une piscine. De grandes terrasses. Parking souterrain. Matériaux de finition de haute qualité.

Il est possible de choisir des carreaux de céramique.

Options d'appartement :

2 pièces à partir de 48 m2 + 9 m2 terrasse à partir de 365 000 euros;

3 pièces à partir de 65 m2 + 11 m2 terrasse - à partir de 460 000 euros;

4 chambres à partir de 78 m2 +13 m2 de théoras à partir de 568 000 euros;

4 pièces à partir de 87 m2 +391 m2 jardin et terrasse à partir de 680.000 euros.

Versements.

Réduction des frais de notaire.

Localisation sur la carte

Cannes, France

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve-Loubet, France
depuis
$477,750
Complexe résidentiel New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paris, France
depuis
$616,414
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, France
depuis
$541,839
Complexe résidentiel New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
France métropolitaine, France
depuis
$228,388
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$413,662
Vous regardez
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, France
depuis
$535,383
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Èze, France
depuis
$448,619
Vivre sur la côte méditerranéenne, c'est pouvoir vivre à tout moment les délices de son climat, de sa lumière naturelle et de ses odeurs étonnantes. Ici, la vie intérieure et extérieure sont également importantes. Chaque appartement a sa propre terrasse, d'une superficie moyenne d'environ 40…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, France
depuis
$931,030
Complexe résidentiel moderne entouré de verdure avec ascenseur et parking souterrain.Le penthouse offre 2 chambres, une salle de bains et une terrasse au niveau inférieur, et à l'étage il y a un salon avec une cuisine, un WC et une grande terrasse avec un jacuzzi. Le prix comprend une place …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$365,887
Au centre du complexe entre les bâtiments il y a un jardin paysager, et dans la partie sud du terrain il y a une piscine commune. Les places de parking privées au sous-sol sont équipées de bornes de recharge et il y a aussi une salle pour les vélos.Installations et équipement dans la maison …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quel est le meilleur quartier pour vivre à Paris ? Guide des quartiers les plus sûrs et les plus dangereux de la capitale mondiale de la mode
19.06.2025
Quel est le meilleur quartier pour vivre à Paris ? Guide des quartiers les plus sûrs et les plus dangereux de la capitale mondiale de la mode
Marché immobilier français 2024 : analyse des prix, taux hypothécaires et prévisions pour 2025
21.01.2025
Marché immobilier français 2024 : analyse des prix, taux hypothécaires et prévisions pour 2025
Paris Olympique : que se passe-t-il sur le marché immobilier de la capitale française?
08.08.2024
Paris Olympique : que se passe-t-il sur le marché immobilier de la capitale française?
Afficher toutes les publications