Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Résidence fermée et d'élite, à 5 minutes à pied de la plage, près du club de tennis.

La résidence est entourée d'un jardin, sur le territoire - une piscine. De grandes terrasses. Parking souterrain. Matériaux de finition de haute qualité.

Il est possible de choisir des carreaux de céramique.

Options d'appartement :

2 pièces à partir de 48 m2 + 9 m2 terrasse à partir de 365 000 euros;

3 pièces à partir de 65 m2 + 11 m2 terrasse - à partir de 460 000 euros;

4 chambres à partir de 78 m2 +13 m2 de théoras à partir de 568 000 euros;

4 pièces à partir de 87 m2 +391 m2 jardin et terrasse à partir de 680.000 euros.

Versements.

Réduction des frais de notaire.