Complexe résidentiel New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France

Le complexe propose des appartements de luxe de 2 à 4 chambres avec de grandes baies vitrées, de belles terrasses et une vue imprenable sur Nice et la mer Méditerranée. Au centre du quartier il y a un jardin avec des terrasses donnant sur la ville, divisé en espaces verts, vergers et oliveraies. Du jardin aux lobbies design d'intérieur, tous les espaces communs créent une atmosphère d'élégance exceptionnelle. Au neuvième étage il y a une salle de sport et une spacieuse terrasse commune de 150 m2, donnant sur la place métropolitaine et le cours Meridia. Ces espaces peuvent être réservés par les propriétaires pour des événements, des sports ou simplement utilisés par les résidents pour des loisirs. Le prix d'une place de parking est de 28.000 euros.

Accès privé sécurisé

Le bâtiment est connecté au réseau géothermique

Parking sécurisé pour les voitures au sous-sol

Lieu de stockage et de réparation des vélos et des poussettes

Chauffage/refroidissement des bobines de ventilateur

Domotique

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Tous les services - magasins, écoles, restaurants - sont disponibles à quelques minutes de la maison. Le nouvel arrêt de tramway de l'avenue Simone Weil vous emmènera à l'aéroport, au centre de Nice, au stade Allianz Riviera ou dans d'autres zones de loisirs actives.