Complexe résidentiel Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France

Le bâtiment néoclassique est entouré par un canal d'eau autour du périmètre. Au centre de la résidence il y a un jardin commun, traversé par des chemins pavés, entièrement dédié aux piétons. Différents types d'appartements sont disponibles dans le complexe - des studios à 5 chambres. Les intérieurs spacieux et lumineux sont conçus avec attention au détail. Les appartements au rez-de-chaussée sont cachés de vue par des jardins privés avec haies. Les appartements aux étages supérieurs disposent de terrasses spacieuses. Le prix comprend une place dans le parking souterrain.

parquet stratifié en chêne collé à l'écaille acoustique avec des planches de 7 cm de haut

Tuiles en grès en porcelaine émaillée 45x45 cm pour cuisines et salles humides, plinthes assortis

Portes d'escalier en bois avec protection intérieure massive

Le Plessis-Robinson, situé à 6 km de Paris, allie le paysage urbain à la forêt. Le complexe est à 4 minutes à pied du centre-ville et de ses équipements. Autour de la résidence il y a beaucoup d'endroits pour se détendre. Un parc sportif, un centre d'entraînement au rugby, une piscine, un club de tennis et un terrain de sport multifonctionnel sont à proximité. Mediathèque, cinéma et centre artistique sont à moins de 10 minutes à pied. La ville a des jardins d'enfants, une école primaire et un collège. L'arrêt de tramway T6 est à 500 m. Arrêt de bus des lignes 290 et 395 à 220 m.