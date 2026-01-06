  1. Realting.com
  2. France
  3. Cannes
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Cannes, France
depuis
$835,885
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
L'emplacement idéal de la résidence, à proximité des célèbres boutiques et restaurants de Cannes. Non loin de la Croisette et des plages. A 15 minutes à pied du Palais des Festivals. Appartements avec grandes terrasses. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction.Paiement…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Résidence Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, France
depuis
$419,902
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Résidence avec sa propre piscine, de nombreux appartements avec vue sur la mer, une grande piscine, un jardin. Tous les appartements avec balcon ou terrasses. Non loin de la résidence sont des boutiques d'élite et des restaurants, près de la promenade Croisette et des plages de sable fin.Il …
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, France
depuis
$541,839
Le complexe résidentiel se compose de trois bâtiments avec un jardin méditerranéen paysagé entre eux. Le complexe comprend des appartements de 2 à 5 chambres de différents aménagements. Les appartements offrent un confort moderne, combinant fonctionnalité et sophistication. Tous les salons e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Résidence v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, France
depuis
$702,077
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Une petite résidence de luxe, seulement 9 appartements dans la résidence, est située au centre du parc, dans la zone d'élite de Cannes, à la plage 800 mètres, à la Croisette promenade 5 minutes à pied. Matériaux de finition de luxe.Versements de paiement, frais notariés réduits, il est possi…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Résidence Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, France
depuis
$666,245
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Résidence avec un grand jardin, trois bâtiments dans la résidence, des étages supérieurs il ya vue sur la mer et les îles Laran. Tous les appartements avec grandes terrasses et balcons.A 10 minutes à pied de la plage de sable. Près de la résidence il y a des magasins, des boutiques, des écol…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Résidence v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, France
depuis
$447,896
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
La résidence est située à 600 mètres de la plage, au centre d'un parc méditerranéen avec magnolias, oliviers et orangers. Piscine pour résidents de la résidence.Paiement d'installation, frais de notaire réduits.Options d'appartement :2 pièces 38m2 à partir de 285 000 euros;3 chambres à parti…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Résidence s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, France
depuis
$408,705
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Résidence avec jardin animé et piscine. Seulement 12 appartements dans la résidence. La mer et la plage sont à 15 minutes. Près des commerces, des boutiques, des écoles. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits.Appartements 2 pièces à partir de 45 m2 à partir de 225 000 …
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Résidence Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, France
depuis
$535,383
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Résidence fermée et d'élite, à 5 minutes à pied de la plage, près du club de tennis.La résidence est entourée d'un jardin, sur le territoire - une piscine. De grandes terrasses. Parking souterrain. Matériaux de finition de haute qualité.Il est possible de choisir des carreaux de céramique.Op…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Résidence Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, France
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Résidence avec piscine et jardin, la plupart des appartements avec vue sur la mer. Tous les appartements avec grandes terrasses.La résidence n'a que 10 appartements. 5 minutes à pied de la plage. Livraison au deuxième trimestre de 2026.Des matériaux de luxe sont utilisés dans la construction…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Résidence Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, France
depuis
$722,232
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Architecture élégante et moderne, correspondant aux tendances modernes. La résidence est située près du centre de Cannes, à 5 minutes à pied de la Croisette et des plages. Pour la construction et la décoration des appartements, des matériaux de luxe - Versace Home sont utilisés. Vous avez la…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Résidence Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, France
depuis
$397,507
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La résidence est située dans le quartier élite de Cannes - Jardin de la Croix. Près du centre de Cannes et de la Croisette. La résidence sera entourée d'un jardin. Tous les appartements avec terrasses ou balcons. Parking souterrain.Options d'appartement:2 chambres à partir de 46 m2 à partir …
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller