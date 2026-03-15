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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Résidence v elitnom kvartale
Antibes, France
depuis
$434,886
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Résidence Elite et moderne avec jardin et piscine. Près du musée Fernoud. Les appartements sont très lumineux, avec de grandes terrasses et loggias vitrées. 10 minutes de la plage.Versements.Réduction des frais de notaire. Il est possible de choisir les matériaux de finition.Options d'appart…
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Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Résidence nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, France
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Novostrika, seulement 11 appartements. Une architecture élégante. Il y a une piscine sur le territoire. Tous les appartements avec terrasses et balcons, avec vue sur le jardin et la piscine, leur propre parking. Au centre ville et à la plage 15-20 minutes à pied.Paiement d'installation, frai…
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Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$551,161
Situé dans un quartier populaire, à proximité du centre-ville et des plages, le complexe propose une vaste gamme d'appartements modernes. Le complexe sera entouré de végétation méditerranéenne, et vous pourrez vous détendre les jours chauds près de la piscine commune. Il y aura des endroits …
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$958,996
Un nouveau développement d'appartements d'une à trois chambres à vendre à une courte promenade de la plage et à proximité de la Marina et la vieille ville d'Antibes. Les appartements au dernier étage bénéficient d'une vue sur la mer et d'un toit solarium et d'un jardin paysagé devant la rési…
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TRANIO
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Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Résidence s vidom na more i bassejnom
Antibes, France
depuis
$597,545
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
A 15 minutes de la plage et du port, à quelques minutes du centre-ville, de la gare. Des studios aux appartements de 4 chambres. Tous les appartements avec grandes terrasses ou balcons. Piscine, solarium, jardin aux agrumes. Stationnement.Paiement d'installation, frais notariés réduits, gara…
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Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$454,445
Le complexe résidentiel offre des studios fonctionnels aux appartements familiaux spacieux de 4 pièces, dont la plupart ont une vue sur la mer ou le parc forestier. Les salons sont inondés de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées. Les appartements sont conçus conformément aux no…
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TRANIO
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Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$413,662
Le complexe est situé au cœur d'un parc paysager. Les places assises ombragées sont adjacentes à des espaces confortables. Les propriétaires peuvent stocker leurs voitures dans un parking souterrain avec un accès direct aux appartements. Toutes les unités disposent de balcons spacieux donnan…
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TRANIO
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Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Résidence v okruzenii parka s bassejnom
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Résidence v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, France
depuis
$440,534
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Découvrez une belle et confortable résidence entourée d'un parc méditerranéen. Il y aura aussi une piscine et un terrain de sport.La résidence est idéalement située à la mer et la plage 10 minutes à pied, au centre d'Antibes - 20 minutes à pied.La résidence est représentée par une variété de…
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Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
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Antibes, France
depuis
$468,773
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Architecture élégante et moderne, sur la piscine du toit. Parc. Tous les appartements avec de grands balcons et terrasses sont bien éclairés. Parking souterrain.Paiement d'installation, frais notariés réduits, il est possible de changer la disposition des appartements et de choisir la décora…
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Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, France
depuis
$546,500
Un complexe résidentiel moderne à distance de marche de la plage offre à ses résidents confort et sécurité. Exécution du projet - 30.09.2024.Installations et équipement dans la maison Accès aux garages au sous-sol avec télécommande individuelleSystème de contrôle d'accès sécurisé contrôlé pa…
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Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complexe résidentiel New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, France
depuis
$365,887
Au centre du complexe entre les bâtiments il y a un jardin paysager, et dans la partie sud du terrain il y a une piscine commune. Les places de parking privées au sous-sol sont équipées de bornes de recharge et il y a aussi une salle pour les vélos.Installations et équipement dans la maison …
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