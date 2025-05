Complexe résidentiel New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France

Le complexe résidentiel, entouré de verdure, propose 54 appartements de différents types - des studios aux appartements de 5 chambres. Des balcons spacieux agrandissent les appartements, dont la plupart donnent sur la place Saint-Louis. Le dernier étage dispose de magnifiques terrasses extérieures. Le complexe possède un parking souterrain sécurisé.

parquet massif dans les salons et les chambres

Chauffage au gaz

Volets roulants électriques

Sol carrelage pleine hauteur et tuiles murales dans les zones humides

Salle de bains et salle de douche équipée de sèche-serviettes chauffées et dressing avec miroir et bande lumineuse

L'accès à la maison est contrôlé par un code numérique et passe, vidéophone

Serrure de porte avant à 5 points

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Garches, une ville populaire qui s'étend entre le parc Saint-Cloud et la forêt de Malmaison. Au cœur de la ville, le charme du vieux village a été préservé. Les ruelles pittoresques, les places bordées d'arbres et le patrimoine historique, y compris l'église Saint-Louis, donnent à ce lieu une authenticité. Le complexe est idéalement situé dans le centre-ville. Des boutiques, des restaurants et un marché sont situés autour de la place Saint-Louis, en bordure de la résidence. La poste, les banques et la mairie sont également à proximité. Sydney Bechet Centre culturel à moins de 200 mètres, Leo Lagrange Stadium, Ralleck Gymnasium, piscine et club de tennis à seulement 2 minutes. Paris est accessible en voiture en seulement 15 minutes. 220 m de l'arrêt de bus, 750 à la gare.