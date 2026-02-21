  1. Realting.com
  2. France
  3. Roquebrune-Cap-Martin
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, France
depuis
$931,030
Complexe résidentiel moderne entouré de verdure avec ascenseur et parking souterrain.Le penthouse offre 2 chambres, une salle de bains et une terrasse au niveau inférieur, et à l'étage il y a un salon avec une cuisine, un WC et une grande terrasse avec un jacuzzi. Le prix comprend une place …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
