Complexe résidentiel New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France

Une petite résidence avec 14 appartements est située dans la commune d'Alfortville au sud-est de Paris. La proximité de deux rivières, la Marne et la Seine, permet aux résidents de se promener le long des remblais tranquilles. Architecture aux lignes épurées et élégantes. Fenêtres panoramiques, balcons individuels et terrasses. Il ne reste que 3 appartements.

Emplacement et infrastructure à proximité

Centre-ville d'Alfortville, à 15 minutes à pied, avec ses événements culturels et son marché. Dans le quartier il y a de grands supermarchés, restaurants, boulangeries et écoles. Lieu de concert extérieur pour des pique-niques en famille. Il y a plusieurs arrêts de bus à deux minutes à pied (lignes 125, 325 et 103) pour rejoindre le centre de Paris et divers quartiers d'affaires. L'arrêt de métro (ligne 8) est accessible en 8 minutes à pied. Le centre de Paris est accessible en métro en 20 minutes.