Complexe résidentiel Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France

Situé au cœur du Marais, ce complexe propose des appartements élégants, des studios aux appartements de deux chambres. Ce sont des espaces de vie élégants pour répondre à tous les besoins. Ce bâtiment historique, datant du XVIIIe siècle, est composé de trois maisons interconnectées qui ont conservé leur charme avec des parquets originaux et de magnifiques poutres apparentes. Situé sur un coin, le bâtiment dispose d'une belle façade donnant sur la rue Saint-Antoine, offrant une excellente visibilité. Le rez-de-chaussée est occupé par des locaux commerciaux avec leurs caves respectives, tandis que les niveaux supérieurs (R+5 et R+6) abritent 19 appartements. Un accès sûr de la rue mène à un palier équipé d'un ascenseur, ainsi qu'aux escaliers A, B et C, qui relient les étages. Les espaces communs sont élégants, avec parquet et un beau toit en verre. Les façades, le toit et les espaces communs sont en excellent état, préservant le caractère et l'intégrité du bâtiment.

Caractéristiques des appartements

Chaque appartement a été entièrement rénové pour combiner le charme historique de la région avec des finitions modernes et de haute qualité. La rénovation comprend l'utilisation de matériaux exquis, des fenêtres sur mesure et des cuisines parfaitement équipées qui combinent esthétique et fonctionnalité.

Emplacement et infrastructure à proximité

La maison est située dans le quartier historique du Marais, dans le 4ème arrondissement de Paris. Cette adresse emblématique présente de nombreux avantages. L'emplacement est idéal pour ceux qui veulent profiter du charme historique de Paris, tout en ayant un accès facile à toutes les commodités modernes. La région est connue pour ses rues pavées, ses bâtiments historiques, ses musées (comme le musée Carnavalet) et ses boutiques de mode. La maison est située à proximité de la Seine, qui offre un accès facile aux promenades le long des rives.