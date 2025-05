Complexe résidentiel First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France

Un complexe résidentiel de 16 appartements, allant des studios aux appartements duplex de cinq pièces. La façade de la cour est décorée de larges terrasses avec des clôtures en verre qui s'élèvent au-dessus de l'abondance de la végétation. La façade historique préservée du complexe, décorée de deux boutiques, est l'élément de connexion. Ainsi, l'harmonie du quartier est maintenue. La façade restaurée est en outre décorée avec une nouvelle garniture travertin, lui donnant une apparence plus contemporaine. Le prix des appartements comprend une place de parking.

Caractéristiques des appartements

Les appartements ont un nombre suffisant de chambres pour le jour et la nuit, ce qui vous permet d'assurer l'intimité de chaque invité. À partir d'appartements de deux chambres, la suite principale dispose de sa propre salle de bains. La mise en page intelligente optimise la pénétration de la lumière du soleil, obtenue en ajoutant deux ou trois fenêtres et jusqu'à quatre espaces extérieurs, comme une loggia, un balcon ou une terrasse, dans chaque appartement. La plupart des chambres principales ont un accès direct à l'espace extérieur.

Portes automatiques équipées de serrures A2P

Interphone et contrôle d'accès fourni par le système Vigik

Parking souterrain sécurisé

Installations de stockage de vélos

Les plafonds sont presque 3,5 m

Parquet ou planches solides en salles sèches

Portes intérieures 2,14 m de hauteur

Climatiseurs inversés

Tuiles de qualité supérieure et sols en porcelaine dans les baignoires et douches

lavabos avec miroirs, équipés de LED

Barre de serviette chauffée et plateau de douche

Armoires

Scores à rouleaux automatiques

Système domotique

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

A deux pas de la résidence, à l'ombre des platanes, se trouve la place Marinoni, décorée d'un kiosque à musique ; cet endroit est considéré comme le cœur battant de Beaulieu-sur-Mer. Chaque année, cette place accueille des marchés italiens avec des produits locaux et accueille de nombreuses soirées musicales. Les rues larges et étroites sont bordées de boutiques de luxe, de terrasses de cafés et de restaurants. Tout est à distance de marche: pépinière, école, parcs et jardins, plages.

Plusieurs lignes de bus passent par la ville : N° 607 et 608, qui vont à Nice, Monaco et Manton, ainsi que les lignes n° 81, 83 et 84, qui vont à la Promenade des Arts de Nice et à la gare de Riquier, le port Saint Jean, Baie de Fourmy et Eze Plateau de la Justi. A 200 mètres de la station Beaulieu-sur-Mer TER, en direction de Mandelieu, Cannes, Nice, Monaco et Ventimiglia. 20 minutes de l'autoroute A8. 15 minutes de la place Massena et Mowen Corniche. A 25 minutes de l'aéroport international de la Côte d'Azur. A 20 minutes de l'héliport de Monaco.