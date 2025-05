Complexe résidentiel First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France

Vivre sur la côte méditerranéenne, c'est pouvoir vivre à tout moment les délices de son climat, de sa lumière naturelle et de ses odeurs étonnantes. Ici, la vie intérieure et extérieure sont également importantes. Chaque appartement a sa propre terrasse, d'une superficie moyenne d'environ 40 m2. Les fenêtres d'image créent une sensation légère et aérée dans chaque pièce de votre maison. Les appartements offrent une vue imprenable et ininterrompue, tandis que les sentiers piétonniers sont l'occasion de se promener dans un environnement verdoyant. Où que vous regardiez, les couleurs de la Méditerranée sont toutes ici : les nuances claires des façades et des terrasses, le vert du paysage et des jardins de la résidence et le bleu lumineux de la mer et du ciel. Le complexe possède des piscines extérieures, des jardins, une salle de sport et un parking.

Emplacement et infrastructure à proximité

Au cœur de la Côte d'Azur, entre Nice et Monaco, le village d'Èze est un paradis provençal, surplombant la mer Méditerranée à 700 mètres d'altitude. Son centre historique abrite une ancienne forteresse médiévale, témoignage d'un passé fascinant. Perché au sommet de la falaise, le village offre des rues pavées avec des marches en pierre, des façades en pierre pâle, des fontaines anciennes et des fleurs, toutes avec une vue panoramique imprenable. Les plages de la Côte d'Azur se trouvent en dessous et la zone luxuriante autour du village est remplie de bananes, de dattes, de caroubes, d'oranges et de citronniers. Le complexe est juste au-dessus du village, dans le quartier de Laghetta. Le Tennis Club, une garderie et une école primaire sont juste à côté, tandis que les magasins et les restaurants sont à quelques centaines de mètres et l'arrière-pays de Nice est niché dans les collines au loin.

Plages:

Plage Eze Bords de Mer - 4.5 km

Plage du Cap Estel - 4.6 km

Plage Saint Laurent - 6.6 km

Pissarelles du Cap Plage d'Ail - 6,5 km

Distances: