  1. Realting.com
  2. France
  3. Beausoleil
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Cannes
11
Antibes
11
France métropolitaine
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Résidence
Résidence
Résidence
Résidence
Beausoleil, France
depuis
$906,053
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Résidence élégante et moderne, tous les appartements avec terrasses et balcons, donnant sur la mer et Monaco. Les matériaux de classe luxe sont utilisés dans la construction. Il est possible de choisir des matériaux de finition pour les appartements.A la plage et la mer 20 minutes à pied.Pai…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence Na granice Francii i Monako
Résidence Na granice Francii i Monako
Beausoleil, France
depuis
$586,940
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Bosolei est une petite ville, avec des jardins, avec de belles vues panoramiques sur Monaco et la mer, avec de riches traditions culturelles.La résidence se trouve à 12 minutes à pied de la gare de Monaco. Plage, commerces, restaurants, écoles - tous à pied. Architecture moderne de la réside…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$943,848
Entouré d'une ambiance de village aux façades historiques colorées, l'avenue Professeur Langevin impressionne par sa tranquillité, son emplacement central et ses vues panoramiques. Grâce à sa composition, la résidence suit les courbes de la colline et s'adapte délicatement entre les maisons …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$1,49M
Imaginez chaque jour la lueur de l'aube sur la Méditerranée. Toute la résidence fait face à la baie de Monaco comme une toile encadrée de collines plongeant dans la mer. Il jouit d'une vue dégagée jusqu'au «Rocher» de Monaco, sa vieille ville, sa cathédrale et son palais du Prince. Ainsi, la…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Résidence radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, France
depuis
$2,62M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Une petite résidence surveillée avec jardin, seulement 23 appartements, la plupart des appartements donnant sur la mer et Monaco. Tous les appartements avec climatisation, volets électriques. Parking souterrain.L'herbe au troisième trimestre 2025.Réduction des frais de notaire. Exemption pou…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Résidence s vidom na more i Monako
Beausoleil, France
depuis
$1,80M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, France
depuis
$471,924
Une résidence confortable entourée de verdure, où chaque détail est pensé pour une intégration harmonieuse dans le paysage naturel environnant. L'architecture raffinée et moderne du bâtiment ressemble à l'avant d'un bateau et offre un design unique et contemporain. Le bâtiment se compose de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller