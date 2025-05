Complexe résidentiel New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France

Le complexe résidentiel se compose de trois bâtiments avec un jardin méditerranéen paysagé entre eux. Le complexe comprend des appartements de 2 à 5 chambres de différents aménagements. Les appartements offrent un confort moderne, combinant fonctionnalité et sophistication. Tous les salons et chambres ont un accès direct au balcon. De grandes baies vitrées dans les chambres principales fournissent beaucoup de lumière toute la journée.

Accès aux garages du sous-sol par télécommande individuelle

Système de contrôle d'accès sécurisé avec interphone vidéo

Stockage de vélos avec prises électriques

Chauffage et climatisation avec pompe à chaleur

Dans toutes les chambres les planchers sont posés avec des carreaux de porcelaine 60x60 cm

Peinture lisse dans toutes les chambres

Volets roulants électriques dans les salons

Les salles de bains sont équipées d'une serviette chauffante, dressing, miroir lumineux

Toilettes murales

Armoires avec portes coulissantes

Le complexe est situé dans un emplacement privilégié, à quelques minutes de la prestigieuse Croisette. Au sud, il y a 5 km de plages de sable et une promenade aménagée surplombant les îles Lérins, au nord - le parc naturel de La Croix des Gardes, à l'ouest - le massif de l'Esterel. Les jardins d'enfants et les écoles se trouvent à moins de 500 mètres, et les universités sont accessibles en 5 minutes à vélo. Pour le shopping, vous pouvez facilement rejoindre les centres commerciaux Tourrades et Canardière, où vous pouvez trouver une rare variété de marques.