Complexe résidentiel New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France

Conformément à l'architecture art déco de la région, les façades du bâtiment se distinguent par un design élégant et emblématique. Les balcons traditionnels en fer forgé soutiennent le désir de transparence. Son élégance est accentuée par des matériaux nobles tels que la pierre polie et le verre givré. Livraison - deuxième trimestre de 2024. Le prix des appartements proposés comprend déjà une place de parking pour 21-22 mille euros. Vous pouvez également acheter une place de parking pour 38 mille euros. Depuis les fenêtres, vous pouvez voir la mer et le parc. La lumière naturelle, si typique de Nice, pénètre toutes les pièces et en particulier les salons avec des cuisines ouvertes, où elle donne une ambiance festive et plus d'espace.

Lobby décoré par un designer d'intérieur

Accès sécurisé contrôlé par smartphone ou tablette et badge Vigik

Éclairage automatique des zones communes avec capteurs de présence

Carreaux de porcelaine émaillés 45x45 cm

Peinture lisse des murs et plafonds dans toutes les chambres

Les salles de bains sont équipées d'une vanité avec un miroir et une bande lumineuse, un sèche-serviettes et des murs carrelés

Fenêtres en aluminium avec isolant et double vitrage

Système SMARTHAB (ou équivalent), paquet ACCESS avec commande d'application mobile (Android, iOs)

Chauffage et commande des volets roulants électriques

Présence, température ambiante, fermeture des portes d'escalier, détection de fumée contrôlée par connexion d'application mobile

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Dans le quartier du Riquier, près du port de Nice, à côté de la place avec cafés et restaurants, à 10 minutes à pied de la plage. Les écoles, les universités, les sports et les événements culturels sont à proximité. Près du boulevard Delfino, bordé d'arbres et plein de petits magasins, à quelques minutes de la célèbre place Peng.