  1. Realting.com
  2. France
  3. Le Cannet
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Cannes
11
Antibes
11
France métropolitaine
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complexe résidentiel Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, France
depuis
$321,607
Complexe résidentiel moderne se compose de 46 appartements avec 2-5 chambres et 4 maisons de deux étages, un jardin méditerranéen luxuriant, un parking souterrain, un espace de stockage pour les vélos et les rames.Installations et équipement dans la maison Espaces communs éclairés, système d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller