Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France

Le complexe résidentiel moderne se compose de 4 bâtiments, dont 2 entièrement résidentiels, entourés d'un jardin luxuriant. Des appartements de différents types sont disponibles - des studios aux appartements de trois chambres.

Emplacement et infrastructure à proximité

La municipalité rénove activement un grand nombre de ses districts et offre à ses résidents une bonne qualité de vie. Créteil est actuellement relié à Paris par 4 stations de métro (ligne 8), la ligne 15 du train Grand Paris Express, ainsi que 2 stations RER (Créteil-Pompapour et Saint-Maur — Crète). La ville est également reliée par les autoroutes A86, RD1, RN6 et RN 186, permettant un accès illimité à la capitale ou aux villes voisines. Environ 18 % de la zone de la ville est occupée par des espaces verts. Il y a 108 terrains de jeux pour enfants. La ville compte un grand nombre d'établissements d'enseignement: 24 jardins d'enfants, 24 écoles primaires, 9 crèches, 11 collèges et 11 lycées. Des installations sportives ont été créées pour les adultes et les adolescents : 12 salles de sport, 5 salles multifonctionnelles et 3 piscines. Créteil dispose d'un centre-ville dynamique avec beaucoup d'installations récréatives culturelles, de la Maison des Arts au Centre National de Chorégraphie, ainsi qu'une galerie d'art, un conservatoire et une médiathèque.