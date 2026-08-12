Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mediterráneo
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

;
Antalya
131
Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
171 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Prestigiosa con Piscina Privada y Vista Panorámica al Mar en la Península de Kaş Esta …
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa con un sistema de casa inteligente y piscina infinita en Bektaş Alanya La villa con un…
$3,49M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas Con Vistas Panorámicas Al Mar Y A La Ciudad En Alanya Kargıcak Alanya es uno de los m…
$836,515
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Número de plantas 3
Villa de Lujo Frente al Mar con Piscina Privada en la Península de Kaş, Antalya La península…
$3,76M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Inmuebles con vistas al mar y amplia superficie en venta en Alanya Bektaş Situado en Alanya,…
$4,62M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$673,621
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 419 m²
Número de plantas 3
Villas Tríplex Rodeadas de Naturaleza con Vistas al Mar en Alanya Las villas independientes …
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Número de plantas 4
Villa independiente con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Alanya, uno de los di…
$1,85M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 339 m²
Villas independientes con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Kargıcak es un herm…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa amueblada con vistas al mar en Alanya, piscina privada y jardín Alanya, una de las reg…
$809,021
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 4
Villas con vistas panorámicas al mar y tecnología de domótica en Alanya Antalya Kargıcak, si…
$1,71M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas independientes con piscina privada y vistas a la naturaleza en Alanya Kızıl…
$571,373
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 8 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de diseño personalizado con vistas a la ciudad, al castillo y al mar en …
$1,67M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casa Amueblada con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Kaş Çukurbağ La península…
$783,719
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas independientes de nueva construcción con piscinas privadas y jardines en Kargıcak Ala…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 8 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con vistas panorámicas al mar y al castillo y tecnología de hogar inteli…
$3,45M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en venta en Alanya Tepe Esta…
$1,85M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Villa Independiente Rodeada de Naturaleza con Vistas al Mar, la Ciudad y las Montañas en Ala…
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Casas unifamiliares con piscina privada y vistas al mar en Alanya Tepe Las casas independien…
$1,31M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Número de plantas 2
Villa con Vista a la Ciudad y al Mar con Tecnología de Hogar Inteligente en Alanya Alanya es…
$3,73M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Exclusiva Frente al Mar con Piscina Privada y Muelle en Kaş Kalkan Kalkan presume de u…
$4,05M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir