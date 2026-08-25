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Villas en venta en Gazipasa, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 4+1Floor: 1, , 220m2, 225.000 €Entra en un mundo de elegancia y confo…
$258 904
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Villa 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta espaciosa villa de 3 dormitorios, situada en la tranquila región de Gazipaşa, ofrece 20…
$656 873
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Villa 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 HABITACIONES 1 SALÓN TRIPLEX CHALET DE 350 m² TERRENO DE 1.000 m² BAÑO Y ASEO JACUZZ…
$649 970
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 1/23
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un proyecto único en medio de un olivar con una vista pan…
$712 167
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