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Villas en la montaña en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
131
Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
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146 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villas Independientes a solo 300 m del Mar en Alanya Konaklı Konaklı, un distrito de Alanya,…
$764,959
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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INEST HOMES
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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INEST HOMES
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 350 m²
Villa tríplex con vistas a la ciudad y al mar y comodidades de lujo en Alanya La región de T…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 10 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 10 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Número de plantas 3
Amplia Villa de 9 Dormitorios con Jardín Privado Cerca de Campos de Golf en Kadriye Serik An…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 419 m²
Número de plantas 3
Villas Tríplex Rodeadas de Naturaleza con Vistas al Mar en Alanya Las villas independientes …
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Número de plantas 4
Villa independiente con vistas al mar y a la ciudad en Alanya Kargıcak Alanya, uno de los di…
$1,85M
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Chalet Independiente con Piscina en Venta en Belek Antalya Belek, una de las zonas residenci…
$398,345
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios con Piscina Privada en un Complejo Seguro en Kalkan, Antalya Kalkan e…
$419,128
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
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Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Villa Independiente de Lujo de 6 Dormitorios en Kemer, Antalya La villa se encuentra en Keme…
$1,92M
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Villa 8 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 8 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de diseño personalizado con vistas a la ciudad, al castillo y al mar en …
$1,67M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas independientes de nueva construcción con piscinas privadas y jardines en Kargıcak Ala…
$1,04M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Villa Independiente Rodeada de Naturaleza con Vistas al Mar, la Ciudad y las Montañas en Ala…
$1,39M
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo independiente a estrenar en venta en Antalya Kemer Çamyuva La villa de lujo es…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Número de plantas 2
Villa con Vista a la Ciudad y al Mar con Tecnología de Hogar Inteligente en Alanya Alanya es…
$3,73M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Exclusiva Frente al Mar con Piscina Privada y Muelle en Kaş Kalkan Kalkan presume de u…
$4,05M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villas listas para vivir con vista panorámica en venta en Alanya Bektaş Las villas en venta …
$699,433
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villas con piscina privada y vistas al mar en Alanya Villas independientes lujosamente diseñ…
$782,813
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Casas con vistas al mar en venta dentro de un complejo en Tepe, Alanya Estas casas se encuen…
$954,726
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 677 m²
Número de plantas 3
Villas de diseño especial con piscina privada climatizada y jardín en Alanya Las villas en v…
$1,16M
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Villa 9 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 9 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 353 m²
Villas con vistas al mar y a la naturaleza con sistemas domésticos inteligentes en Kargıcak …
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Villa a medida con materiales de piedra natural en Alanya, Avsallar Esta villa excepcional s…
$2,27M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 338 m²
Número de plantas 3
Villas con vistas al mar y piscina privada en Kargıcak Alanya Kargıcak es una de las zonas m…
$1,24M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al mar en Venta con Plan de Pago Flexible en Kalkan Kalkan, hogar de una d…
$580,591
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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