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Dúplex en venta en Beyoglu, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Número de plantas 9
Pisos en un proyecto de arquitectura horizontal en Beyoğlu, Estambul El proyecto con arquite…
$988 087
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