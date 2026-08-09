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Apartamentos en la montaña en venta en Izmir, Turquía

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Konak
41
Çeşme
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Bornova
9
Cigli
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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
Nuevos Apartamentos Cerca de Servicios y Playas en Güzelbahçe Güzelbahçe, una de las zonas c…
$239,315
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Apartamento 4 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/5
Nuevos Apartamentos Cerca de Servicios y Playas en Güzelbahçe Güzelbahçe, una de las zonas c…
$330,545
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Apartamento 3 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$232,377
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$273,913
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 196 m²
Número de plantas 33
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$1,26M
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Tipos de propiedades en Izmir

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Izmir, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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