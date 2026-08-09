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Apartamentos del mar en venta en Izmir, Turquía

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Konak
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Çeşme
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Bornova
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Cigli
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 337 m²
Piso 1/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$1,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 16/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$763,030
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 8/8
Amplio Apartamento de Nueva Construcción con Vista al Mar en una Ubicación Frente al Mar en …
$1,00M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 12/34
Piso con Vistas al Mar y Piscina Cerca del Metro en İzmir Konak es un lugar importante que p…
$199,945
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/5
Piso en un complejo residencial a poca distancia del puerto deportivo y la playa en Çeşme El…
$198,789
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 8/10
Apartamentos Nuevos y Espaciosos con Vista al Mar en İzmir Alsancak Los apartamentos frente …
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 4/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$824,017
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/27
Elegantes apartamentos en un proyecto con seguridad en İzmir Konak Konak es un centro finan…
$241,616
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 8/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$746,845
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Ático Ático 5 habitaciones en Konak, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 276 m²
Piso 45/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$1,76M
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 2/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$987,891
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 4/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$639,223
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$948,008
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Apartamento 2 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/14
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, al Bosque y a la Ciudad en Çiğli Esmirna Los apa…
$115,575
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 12/34
Piso cerca del Metro en una Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak Konak es una de las …
$210,347
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Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 3/14
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, al Bosque y a la Ciudad en Çiğli Esmirna Los apa…
$130,013
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 23/34
Inmuebles con Vistas al Mar en un Proyecto Cerca del Metro en İzmir Konak Konak es un import…
$199,945
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Apartamento 2 habitaciones en Foca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos de 1 dormitorio en un complejo frente a la playa en İzmir Foça Estos apartament…
$186,133
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 2/27
Elegantes apartamentos en un proyecto con seguridad en İzmir Konak Konak es un centro finan…
$340,946
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Apartamento 7 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 6/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$1,47M
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Apartamento 6 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 6/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$673,802
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 4/27
Elegantes apartamentos en un proyecto con seguridad en İzmir Konak Konak es un centro finan…
$673,802
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Apartamento 4 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/14
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, al Bosque y a la Ciudad en Çiğli Esmirna Los apa…
$273,913
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 29/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$482,097
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$379,086
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Çeşme, Izmir, Turquía
$855,499
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 163 m²
Número de plantas 35
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$478,518
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
Número de plantas 38
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$647,057
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 79 m²
Número de plantas 24
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$454,747
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Tipos de propiedades en Izmir

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Izmir, Turquía

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