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Casas del mar en Venta en Estambul, Turquía

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
44
Basaksehir
34
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44 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,40M
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Casa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$1,90M
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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$473,396
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$620,033
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Casa 6 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Casa 6 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 443 m²
Número de plantas 2
Villas con Estilo Cerca del Mar en Büyükçekmece Estambul Las elegantes villas están situadas…
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Número de plantas 3
Villas independientes y adosadas con piscina en Beylikdüzü Las villas están situadas en el d…
$2,05M
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$753,969
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Dúplex 6 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Apartamentos con vistas al mar dentro de un complejo tranquilo en Kadıköy Estambul Los apart…
$1,67M
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Casa grande 15 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa grande 15 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 3
Mansión Histórica en Fatih con Vistas al Mar Restorable para Grandes Inversiones La mansión …
$2,05M
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Venta a solo 600 Metros del Puerto Deportivo de Büyükçekmece Büyükçekmece es…
$379,871
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Dúplex 4 habitaciones en 25 Carsi Eczanesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
25 Carsi Eczanesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 7/4
Sólo quedan unos 3+1 apartamentos: ¡un stock extremadamente limitado!El precio comienza desd…
$400,000
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 12
Inmueble Llave en Mano en Estambul Beylikdüzü Key Ready Real Estate se encuentra en Beylikdü…
$398,345
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Casa 7 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Casa 7 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villas con vistas al mar y piscina privada en Estambul Büyükçekmece Estas elegantes villas s…
$1,25M
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Dúplex 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en venta en un complejo con servicios ricos en Eyüp Estambul Los apartamentos e…
$1,15M
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Villa 7 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 7 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 394 m²
Número de plantas 2
Villas con Estilo Cerca del Mar en Büyükçekmece Estambul Las elegantes villas están situadas…
$1,20M
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Dúplex 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un Proyecto Cerca del Mar en Üsküdar Estambul Los apartamentos están situado…
$733,186
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Dúplex 5 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Apartamentos con vistas al mar dentro de un complejo tranquilo en Kadıköy Estambul Los apart…
$1,22M
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$459,540
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Dúplex 3 habitaciones en Kartal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 17
Propiedades frente al mar a la venta cerca de la estación de tren Marmaray en Kartal, Estamb…
$549,601
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Dúplex 6 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Piso 13/13
Apartamentos Dúplex con Vistas Únicas al Puerto Deportivo en Kadıköy Kalamış Kadıköy es uno …
$1,50M
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Dúplex 6 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Número de plantas 5
Apartamentos a Poca Distancia del Metro, el Marmaray y el Puerto de Ferris en Üsküdar Estamb…
$2,34M
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Villa 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Privada y Jardín en İstanbul Büyükçekmece La villa con piscina privada se …
$743,578
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Dúplex 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/17
Propiedades frente al mar a la venta cerca de la estación de tren Marmaray en Kartal, Estamb…
$484,942
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Villa 5 habitaciones en Sile, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes de Lujo con Oportunidades de Inversión en Estambul Şile Şile, un asent…
$1,50M
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Dúplex 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/4
Apartamentos en Venta Cerca de la Autopista E-5 y el Metro en Maltepe, Estambul Ubicado en K…
$367,170
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Dúplex 6 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 613 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$4,99M
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Dúplex 3 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Número de plantas 9
Pisos en un proyecto de arquitectura horizontal en Beyoğlu, Estambul El proyecto con arquite…
$989,513
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Dúplex 4 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un Proyecto Cerca del Mar en Üsküdar Estambul Los apartamentos están situado…
$733,186
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Tipos de propiedades en Estambul

villas
adosados
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