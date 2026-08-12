Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Estambul, Turquía

;
Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
44
Basaksehir
34
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 8
Eşyalı Satılık
$396,227
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Casa 4 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
$239,578
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Estambul

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir