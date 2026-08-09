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Casas con piscina en Venta en Aegean Region, Turquía

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Bodrum
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Mugla
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Fethiye
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Izmir
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44 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas independientes de lujo con piscina privada y vistas impresionantes cerca del Shore en…
$1,04M
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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English
Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Villas de lujo con muelle privado y piscina en Bodrum Turkbuku Turkbuku, reconocida por su m…
$570,900
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Ubicado a lo largo de las costas occidentales de Turquía, Bodrum ofrece una mezcla única de …
$1,30M
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Casa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Estas impresionantes villas con piscinas privadas, que ofrecen impresionantes vistas tanto d…
$1,98M
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Casa 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Explore una variedad de villas modernas en el corazón de Bodrum, inspiradas en el estilo arq…
$543,928
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Casa 4 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Casa 4 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Fethiye, renombrada por su cálido clima mediterráneo, exuberantes tierras fértiles y impresi…
$1,36M
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Casa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 368 m²
Situado en la deseable zona de Ortakent de Bodrum, estas exclusivas villas independientes of…
$1,62M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Hogares inteligentes Rodeado de Naturaleza en Bodrum Adabuku Situado en la zona de desarroll…
$565,062
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Casa 1 habitacion en Bodrum, Turquía
Casa 1 habitacion
Bodrum, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Luxury Seafront Properties with Private Beach Access in Yalıkavak Bodrum Propiedades frente …
$686,480
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Casa 3 habitaciones en Foca, Turquía
Casa 3 habitaciones
Foca, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Esta exclusiva villa se encuentra en la serena isla sovalye, la única isla habitada en el ar…
$3,79M
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Villas destacadas con oportunidad de ciudadanía en Bodrum Turkbuku Turkbuku, también conocid…
$1,34M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Situado en la pintoresca zona de Gumusluk, Bodrum, estas villas unifamiliares ofrecen una me…
$1,34M
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Casa en Bodrum, Turquía
Casa
Bodrum, Turquía
Área 305 m²
Lujosas Villas de Inversión con Smart Home Systems, Seafront Living in Bodrum Gumusluk Ubica…
$3,33M
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Residencia boutique de 16 villas y apartamentos3 +13 bañosPisc…
$600,000
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Villas de piedra de lujo con vistas panorámicas al mar en Bodrum Gumusluk Ubicado en un pres…
$988,859
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Casa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Villas de lujo con piscina privada en Bodrum Situado en el barrio de Konacık de Bodrum, Mugl…
$2,33M
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Casa 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Oportunidad de inversión: Propiedades Vista Mar con Smart Home Systems en Bodrum Gumusluk Ub…
$1,23M
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Villa 5 habitaciones en Faralya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Faralya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Una villa costera en Faralya, un lugar donde la naturaleza se convierte en parte de tu vidaH…
$680,000
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INEST HOMES
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Casa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Casa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Fethiye, uno de los distritos más apreciados de Mugla, ofrece una mezcla única de vida tranq…
$1,18M
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villas modernas con Smart Home Technology en Dorttepe, Milas Ubicado en el encantador barrio…
$1,01M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Beneficios del proyecto:Piscina privada Playa privada Vista al mar Piscinas comunes con tobo…
$730,519
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Vivir por el agua es un sueño que puede convertirse en una realidad.En el centro de Fethiye,…
$550,000
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INEST HOMES
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Inversión de lujo: Casas separadas con piscina privada y vistas panorámicas al mar en Bodrum…
$1,63M
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Tipos de propiedades en Aegean Region

villas
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

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