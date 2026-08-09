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Casas en Venta en Didim, Turquía

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Casa de campo 3 habitaciones en Didim, Turquía
Casa de campo 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 4 000 m²
Número de plantas 5
LUXURY APPLICATIONS in DIDIM STANDARDS AND MEERBLICKEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERS DESIGN PER…
$266,095
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Casa 3 habitaciones en Didim, Turquía
Casa 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Un proyecto residencial moderno y lujoso en Altınkum, Didim Turquíacomisión de corredor libr…
$218,789
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Casa 4 habitaciones en Didim, Turquía
Casa 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 5 000 m²
Número de plantas 2
Lujo y complejo moderno VillaOfrézcale la oportunidad de relajarse junto a la piscina y disf…
$384,360
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TekceTekce
Dúplex 4 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/3
$7,53M
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