Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Konak, Turquía

;
dúplex
3
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 8/8
Apartamentos Cerca de la Costa en un Edificio Seguro en Konak, İzmir Konak es una de las zon…
$830,085
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 8/8
Apartamentos Cerca de la Costa en un Edificio Seguro en Konak, İzmir Konak es una de las zon…
$682,103
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Konak, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 8/10
Apartamento en un edificio familiar de nueva construcción en İzmir Alsancak El apartamento e…
$927,198
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Konak, Turquía
Casa 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 32/34
$69,76M
Dejar una solicitud
Casa en Konak, Turquía
Casa
Konak, Turquía
For more details reach out to me
$399,934
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir