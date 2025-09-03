Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Ula, Turquía

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Gokova, Turquía
Casa 3 habitaciones
Gokova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Elite beach villa with furniture. With swimming pool, playground; terraces between villas; p…
$678,850
Casa 5 habitaciones en Ula, Turquía
Casa 5 habitaciones
Ula, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en un Complejo Seguro en Muğla Esentepe Estas prestigio…
$376,882
