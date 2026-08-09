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Casas en la montaña en Venta en Aegean Region, Turquía

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Bodrum
6
Mugla
389
Fethiye
71
Izmir
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67 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/3
Piso Dúplex de 4 Dormitorios en Complejo en el Centro de Fethiye Fethiye es uno de los centr…
$218,605
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$673,802
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en una Comunidad Cerrada en Fethiye Kız…
$512,645
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo con Piscina Privada Cerca de Todas las Comodidades en Çalış Fethiye Fethiye es…
$732,344
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$802,338
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Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Villa de una Sola Planta de 3 Dormitorios Con Piscina y Jardín en la Zona Hotelera de Fethiy…
$1,56M
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo de 3 Habitaciones a 700 M del Mar en Fethiye Fethiye es un prestigioso …
$349,556
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Elegante Casa Independiente Cerca de Todas las Comodidades y de Ölüdeniz en Ovacık Fethiye F…
$1,07M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,14M
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$364,174
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Piscina Cerca de la Playa y Servicios en Davutlar, Kuşadası Estas elega…
$358,283
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Villa 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Villa 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
Piso 1/1
Villa Independiente Amueblada y Lista para Habitar en İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe es uno de …
$3,37M
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Villa 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Villa 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/3
Amplia villa con vistas al mar, jardín privado y aparcamiento en İzmir, Turquía Güzelbahçe d…
$684,204
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Villas Independientes Rodeadas de Naturaleza y Cerca de la Playa en Kuşadası Kuşadası, cerca…
$640,622
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Dormitorios con Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüde…
$376,891
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Jardín y Piscina Privada en Ölüdeniz, Fethiye La villa está situada …
$547,995
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios Cerca de los Servicios en Fethiye Akarca Estas encant…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Piso 1/3
Villas amuebladas y bien equipadas en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es muy apreciada por sus bahí…
$805,074
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Amplias Villas Independientes con Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası Cerca de la an…
$589,433
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Servicios Sociales en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es un asentamiento po…
$1,75M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscina privada y vistas a la naturaleza en Ovacık, Ölüdeniz, Feth…
$453,054
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 303 m²
Número de plantas 2
Villas con Parcelas Amplias y Piscinas Privadas en el Tranquilo Gümüşlük, Bodrum Situadas en…
$902,919
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa 6 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 6 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 1/2
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y el Mar en Çeşme, İzmir La villa está sit…
$1,52M
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Tipos de propiedades en Aegean Region

villas
mansiones
adosados
dúplex

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