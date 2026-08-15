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Casas en Venta en Seydikemer, Turquía

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Villa 1 habitación en Seydikemer, Turquía
Villa 1 habitación
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 590 m²
Número de plantas 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Amplias villas de 3 dormitorios con jardín privado en Muğla Seydikemer es un distrito de la …
$359,746
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Villa 5 habitaciones en Catak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Catak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 590 m²
Número de plantas 2
FETHİYE'NİN DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ YATIRIM VE YAŞAM PROJESİ Muğla Fethiye'nin eşsiz d…
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Casa 3 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Casa 3 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 276 m²
UNA NATURALEZA DE FETHIYE, PRIVATE POOL PRESTIGE STONEEn el corazón de la naturaleza, este ú…
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Villa 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Número de plantas 3
Villa con Oportunidad de Inversión en Fase de Proyecto en Muğla Seydikemer Ubicado en el est…
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