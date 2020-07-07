  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Phuket City Municipality
  4. Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Phuket City Municipality, Tailandia
$160,000
8
Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Phuket City Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.

El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen acceso directo a piscinas compartidas o privadas.

Gestión compleja - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group es uno de los operadores de desarrollo más grandes y dinámicos del negocio hotelero.
  • La cartera Radisson incluye nueve marcas y más de 1.500 hoteles en 114 países. La empresa ha estado trabajando en la industria de la hospitalidad durante más de 60 años, centrándose en la personalización y una experiencia única para los huéspedes.
  • La gestión hotelera Radisson garantiza un alto nivel de servicio y un ingreso estable para los inversores.
  • El complejo operará un sistema de piscinas de alquiler en un ratio 70/30 con la posibilidad de que los propietarios vivan en los propios apartamentos.
  • Además, Radisson ofrece su propio programa de lealtad con tarifas y privilegios exclusivos para los miembros.
  • El proyecto implementa soluciones de ingeniería modernas: sistemas de hogar inteligentes, ventanas panorámicas, insonorización, puertas incendiarias, sistemas de extinción de incendios, sistema de purificación de agua japonesa, calentadores privados de agua, estacionamiento subterráneo y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La ubicación tiene una infraestructura bien desarrollada: campos de golf, centros de spa, restaurantes internacionales, clubes deportivos, zonas comerciales Boat Avenue y Porto de Phuket se encuentran cerca. Phuket International El aeropuerto está a unos 30 minutos en coche.

Fecha de terminación: Q4 2026.

Infraestructura:

  • Restaurante en la planta baja
  • Restaurante en la azotea con bar
  • Gimnasio en el techo
  • Coworking y lobby
  • Piscinas y zonas de recreación
  • Wellness & SPA
  • Alquiler de deportes acuáticos y equipos
  • Parque infantil para diferentes edades
  • Parque acuático y club infantil con animación
  • Mini disco, misiones y clases maestras

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Phuket City Municipality, Tailandia

