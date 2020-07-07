Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.
El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen acceso directo a piscinas compartidas o privadas.
Gestión compleja - Radisson Hotel Group:
La ubicación tiene una infraestructura bien desarrollada: campos de golf, centros de spa, restaurantes internacionales, clubes deportivos, zonas comerciales Boat Avenue y Porto de Phuket se encuentran cerca. Phuket International El aeropuerto está a unos 30 minutos en coche.
Fecha de terminación: Q4 2026.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.