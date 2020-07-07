Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.

El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incluye 760 apartamentos, de 28 m2 a 168 m2, incluyendo estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios y áticos.

El complejo tiene todo para una vida cómoda y recreativa, y en las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, cafés y atracciones populares de Phuket.

Los apartamentos están decorados en un estilo mediterráneo elegante con colores cálidos y materiales naturales. Amplias habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanas crean un espacio cómodo con vistas a la vegetación y los paisajes.

Fecha final: 2o trimestre de 2027.

Infraestructura:

Piscinas

Gimnasio

Zona de yoga

Mini-cinema

Zonas de trabajo

Sala de juegos

Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.