  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Karon
  4. Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.

Karon, Tailandia
de
$129,000
BTC
1.5344293
ETH
80.4260009
USDT
127 540.3012522
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
Dejar una solicitud
ID: 27567
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 003131
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 6/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Karon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.

El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incluye 760 apartamentos, de 28 m2 a 168 m2, incluyendo estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios y áticos.

El complejo tiene todo para una vida cómoda y recreativa, y en las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, cafés y atracciones populares de Phuket.

Los apartamentos están decorados en un estilo mediterráneo elegante con colores cálidos y materiales naturales. Amplias habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanas crean un espacio cómodo con vistas a la vegetación y los paisajes.

Fecha final: 2o trimestre de 2027.

Infraestructura:

  • Piscinas
  • Gimnasio
  • Zona de yoga
  • Mini-cinema
  • Zonas de trabajo
  • Sala de juegos
  • Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Karon, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial VIP Tropika
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,686
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$431,410
Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$739,930
Complejo residencial KATABELLO Kata Beach
Karon, Tailandia
de
$127,893
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center at 400 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$227,638
Está viendo
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Mostrar todo Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Complejo residencial Kiara Reserve Residences Condominium
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 251–829 m²
9 objetos inmobiliarios 9
¡Entradas de regalo para Phuket y de regreso!*Adecuado para: El lujoso condominio Kiara Reserve Residences es adecuado para familias, parejas e inversores que buscan alojamiento de primera clase en una de las ubicaciones más prestigiosas de Phuket.Acerca de la ubicación: Ubicado cerca de la …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
501.0 – 655.0
2,60M – 3,28M
Apartamentos 4 habitaciones
829.0
3,44M – 3,52M
Dúplex
382.0
1,94M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Mostrar todo Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Complejo residencial The Title Legendary Bangtao
Choeng Thale, Tailandia
de
$197,567
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 31–89 m²
20 objetos inmobiliarios 20
A 700 m del mar, desarrollador confiableDespre complex:El complejo consta de 9 edificios de 7 plantas e incluye 637 apartamentos. Condominios de 1 habitación que van desde 41 a 51 m2. están disponibles. Interior: Casa Club, lobby, espacio de coworking, sala de fitness, sala de boxeo, sala de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 65.0
125,969 – 305,701
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 88.0
264,129 – 360,341
Apartamentos 3 habitaciones
89.0
489,623
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–51 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
58,400
Apartamentos 2 habitaciones
51.0
108,700
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones