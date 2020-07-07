  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Karon
  4. Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Karon, Tailandia
de
$199,530
de
$3,885/m²
;
12 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 27483
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Karon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski

Bienvenido a Ever Prime Residences, un desarrollo exclusivo situado en el corazón de Karon Beach, Phuket – uno de los destinos más bellos y vibrantes de la isla. Esto es más que una residencia; es una actualización de estilo de vida y una oportunidad de inversión inteligente lanzado en uno.

🌴 ¿Por qué elegir residencias Ever Prime?


✔️ Primera ubicación – A pocos minutos de Karon Beach, uno de los tramos de arena más icónicos de Phuket. Rodeado de tiendas, restaurantes, vida nocturna y atracciones culturales.
✔️ Modern Design & Comfort – Residencias contemporáneas construidas con atención al detalle, ofreciendo diseños elegantes, acabados de alta calidad y vistas impresionantes de las montañas y el mar.
✔️ Smart Investment – Con la creciente industria turística de Phuket, Ever Prime Residences ofrece una fuerte demanda de alquiler, un alto potencial de ocupación y un atractivo ROI para los inversores.
✔️ Instalaciones Resort-Style – Disfrute de una piscina de clase mundial, gimnasio, seguridad in situ y servicios premium diseñados para la comodidad y la relajación.
✔️ Estilo de vida " Ocio - Si usted está buscando una casa de vacaciones, una residencia permanente, o una propiedad que genera ingresos mientras usted está fuera, Ever Prime ofrece el equilibrio perfecto.

🌅 Imagínese despertarse a impresionantes mañanas tropicales, pasar sus días por la playa, explorar la rica cultura de Phuket, y volver a casa a la comodidad de su propia residencia elegante.

📍 Lugar:

  • 5 minutos a Karon Beach

  • 10 minutos a Kata Beach

  • 15 minutos a Patong (vida nocturna)

  • 45 minutos para el aeropuerto internacional de Phuket

💼 ¿Para quién es esto?

  • Inversionistas que buscan altos rendimientos del mercado inmobiliario en auge de Phuket

  • Compradores que quieren una casa de vacaciones de lujo en el destino de la playa de Tailandia

  • Buscadores de estilo de vida que sueñan con vivir junto al mar con todas las comodidades modernas

📞 Contacta con nosotros hoy para conocer más sobre unidades disponibles y paquetes de inversión!

Localización en el mapa

Karon, Tailandia

Reseña en vídeo de complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and roof-top terraces close to an international school and beaches, Phuket, Thailand
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$485,554
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$189,956
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$2,65M
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tailandia
de
$675,639
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$138,767
Está viendo
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tailandia
de
$199,530
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$57,310
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 24–51 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Harmonia Complex es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de Pattaya. El complejo está situado en la zona central de Pattaya, cerca de las playas. Hay una parada de autobús a 100 metros del complejo, centros comerciales, supermercados, lugares de entretenimiento, resta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Apartamentos 2 habitaciones
50.5
117,768
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Tailandia
de
$524,230
Ofrecemos lujosas villas de estilo balinés con piscinas y vistas al entorno verde, amplios jardines y cómodas zonas de salón.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana Nai Yang Beach - 2.2 km (6 minutos en coche)Aeropuerto Internacional Phuket - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones