Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Bienvenido a Ever Prime Residences, un desarrollo exclusivo situado en el corazón de Karon Beach, Phuket – uno de los destinos más bellos y vibrantes de la isla. Esto es más que una residencia; es una actualización de estilo de vida y una oportunidad de inversión inteligente lanzado en uno.

🌴 ¿Por qué elegir residencias Ever Prime?



✔️ Primera ubicación – A pocos minutos de Karon Beach, uno de los tramos de arena más icónicos de Phuket. Rodeado de tiendas, restaurantes, vida nocturna y atracciones culturales.

✔️ Modern Design & Comfort – Residencias contemporáneas construidas con atención al detalle, ofreciendo diseños elegantes, acabados de alta calidad y vistas impresionantes de las montañas y el mar.

✔️ Smart Investment – Con la creciente industria turística de Phuket, Ever Prime Residences ofrece una fuerte demanda de alquiler, un alto potencial de ocupación y un atractivo ROI para los inversores.

✔️ Instalaciones Resort-Style – Disfrute de una piscina de clase mundial, gimnasio, seguridad in situ y servicios premium diseñados para la comodidad y la relajación.

✔️ Estilo de vida " Ocio - Si usted está buscando una casa de vacaciones, una residencia permanente, o una propiedad que genera ingresos mientras usted está fuera, Ever Prime ofrece el equilibrio perfecto.

🌅 Imagínese despertarse a impresionantes mañanas tropicales, pasar sus días por la playa, explorar la rica cultura de Phuket, y volver a casa a la comodidad de su propia residencia elegante.

📍 Lugar:

5 minutos a Karon Beach

10 minutos a Kata Beach

15 minutos a Patong (vida nocturna)

45 minutos para el aeropuerto internacional de Phuket

💼 ¿Para quién es esto?

Inversionistas que buscan altos rendimientos del mercado inmobiliario en auge de Phuket

Compradores que quieren una casa de vacaciones de lujo en el destino de la playa de Tailandia

Buscadores de estilo de vida que sueñan con vivir junto al mar con todas las comodidades modernas

📞 Contacta con nosotros hoy para conocer más sobre unidades disponibles y paquetes de inversión!