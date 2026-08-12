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Áticos del mar en Venta Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
340
Valencia
4
Benidorm
15
Alicante
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50 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5/5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$648,457
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$477,810
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Pisos de 3 dormitorios listos para llave con excelentes vistas en San Miguel de Salinas Esto…
$480,390
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 1/3
Increíble dúplex en la última planta con una amplia terraza en la azotea, piscina y gimnasio…
$484,950
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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Ático Ático 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$688,425
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/4
Ático familiar con enorme terraza y vistas al mar situado en un resort de lujo cerca de la p…
$402,951
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de lujo en un complejo con piscina en Jávea Alicante Descubra estos apartamento…
$866,997
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Ático Ático 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Lujosos apartamentos ecológicos de 2 dormitorios con vistas al mar en Denia Costa Blanca Luj…
$408,006
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$1,28M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamento moderno en la planta baja con terraza luminosa y servicios premium como piscina,…
$312,746
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 34/34
Gran ático de alta gama listo para llaves con increíbles vistas al mar, gran terraza en la a…
$1,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar, piscina comunitari…
$438,058
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$796,716
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 316 m²
Piso 12/12
Apartamentos junto al mar en la codiciada zona de Calpe Costa Blanca Situados en la encantad…
$1,06M
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Lujoso ático de 3 dormitorios y 2 baños en Villamartín. Apartamento en planta alta con sol…
$444,249
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Apartamentos de 2-4 Dormitorios con Vistas al Mar en La Mata Ubicado en La Mata, una de las …
$713,344
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Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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campo de golf cercano
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