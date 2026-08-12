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Áticos en la montaña en Venta Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
340
Valencia
4
Benidorm
15
Alicante
49
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24 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Exclusivo ático de lujo en venta en Delfin Natura, una de las urbanizaciones más prestigiosa…
$1,38M
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 1/1
Impresionante dúplex en la última planta con amplia terraza en la azotea, situado a tan solo…
$413,710
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
VAT
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Exclusivo ático dúplex de alta gama con piscina privada, gran terraza y vistas al mar en pri…
$1,64M
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 1
Exclusivo ático de lujo de alta gama con piscina privada y gran terraza en la azotea en un c…
$1,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/2
Ático increíble con acceso a la piscina comunitaria y terraza privada en la azotea con vista…
$355,831
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$796,716
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Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 5/5
Fantástico ático frente al mar de llave en mano con una increíble vista al mar, piscina y zo…
$745,507
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Ático cautivador con terraza privada en la azotea, acceso a spa y vistas panorámicas, situad…
$410,471
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Apartamento de obra nueva, key-ready en reventa. Una oportunidad única para adquirir una viv…
$697,574
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Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 4
Amplio ático con piscinas cubierta y exterior, gimnasio, spa y una amplia azotea Fecha de…
$981,400
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Ático Ático 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 1/3
Apartamentos Vistas al Mar en Benitchell Alicante Costa Blanca Explore estos espaciosos apar…
$545,425
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Ático Ático 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1
Un dúplex de resort de golf increíble con una amplia terraza en la azotea y una gran piscina…
$368,091
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Ático Ático 3 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos Modernos en Hondón de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a Viñedos Hondón de las Niev…
$256,249
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Ático Ático 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Apartamentos Modernos en Hondón de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a Viñedos Hondón de las Niev…
$355,254
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Ático Ático 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2
Increíble ático con gran terraza en la azotea, jardín e impresionantes vistas a la montaña r…
$236,642
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
APARTAMENTO DE OBRA NUEVA EN CIUDAD QUESADA Apartamento planta alta de obra nueva en Ciudad…
$201,330
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Oferta exclusiva - un ático de lujo situado en una prestigiosa zona residencial en la parte …
$484,483
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende amplio ático-dúplex con 3 dormitorios y 2 baños en Guardamar. Esta vivienda disfrut…
$408,042
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
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