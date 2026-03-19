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Áticos en Venta Castellón, Španjolska

Plana Alta
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3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$715,013
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Ático Ático 4 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$971,953
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OneOne
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Parámetros de las propiedades en Castellón, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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