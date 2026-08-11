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Áticos en Venta Elche, Španjolska

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7 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Elche, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en La Marina Ubicado en un enclave na…
$351,925
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Modernas residencias de nueva construcción a solo 800 m de la playa de El Pinet Exclusivo c…
$344,783
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en la vibrante ciudad de Elche, este conjunto residencial ofrece una variedad de opc…
$344,788
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubra un rincón donde la tranquilidad mediterránea se combina con la comodidad moderna. E…
$345,597
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Ático Ático 2 habitaciones en la Marina, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
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$346,878
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