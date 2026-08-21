Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Altea
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Altea, Španjolska

;
Ático Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Amplio apartamento, completamente renovado en el corazón de Altea, está a poca distancia de …
$345 597
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este precioso y luminoso ático está situado en una exclusiva urbanización cerrada en Altea l…
$301 806
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Esta elegante residencia en Altea ofrece el retiro perfecto para aquellos que buscan comodid…
$1,13M
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Altea, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Estos apartamentos recién desarrollados se encuentran en una tranquila zona residencial de A…
$562 934
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende un ático en la 4a planta (es el único apto en la planta) con 3 dormitorios y 2 baño…
$569 494
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir