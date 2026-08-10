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Pisos de obra nueva en Sevilla, Španjolska

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Dos Hermanas
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Barrio residencial Natura Estepona
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$597,266
Año de construcción 2026
Nuevo proyecto residencial de apartamentos de 2 y 3 dormitorios situado en Estepona donde disfrutará de impresionantes vistas al mar. El complejo está compuesto por 3 bloques de tres plantas con: · Planta baja con jardín y terrazas · Planta media · Áticos con solárium & grandes terrazas El…
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Muse
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Barrio residencial Valley Views
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$397,040
Año de construcción 2027
Nuevo proyecto de 54 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con una ubicación privilegiada y unas espectaculares vistas al mar y a la montaña, con plazas de garaje privadas y piscina comunitaria. Su orientación sureste-suroeste garantiza luz natural durante todo el día. Su diseño moderno total l…
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Barrio residencial MARALTO
Barrio residencial MARALTO
Barrio residencial MARALTO
Barrio residencial MARALTO
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Barrio residencial MARALTO
Dos Hermanas, Španjolska
de
$648,331
Un gran complejo residencial en la zona de Las Mesas, en Estepona. Su ubicación excepcional ofrece viviendas con impresionantes vistas al mar y a las montañas, muy luminosas y bañadas por la suave brisa marina
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TekceTekce
Barrio residencial Isidora Living
Barrio residencial Isidora Living
Barrio residencial Isidora Living
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$716,719
Esta es la gran oportunidad para los que lo quieren todo. Esta magnifica promoción, situada a 5 minutos del centro de Estepona y de la playa de La Rada, es perfecta para los que buscan un hogar, para los que quieren una segunda vivienda junto al mar y por supuesto para aquellos a los que sol…
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Barrio residencial Metropolitan Homes
Barrio residencial Metropolitan Homes
Barrio residencial Metropolitan Homes
Barrio residencial Metropolitan Homes
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Barrio residencial Metropolitan Homes
Dos Hermanas, Španjolska
de
$398,177
Año de construcción 2025
Metropolitan Homes es una nueva promoción que consta de 35 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, distribuidos en 2 bloques con edificios de siete plantas, con un gran patio interior, piscina en la azotea y zona de estar. Los apartamentos Metropolitan tienen amplias vistas de la ciudad de Málaga…
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Barrio residencial EDIFICIO ESPAÑA
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$1,76M
Edificio España acoge 33 apartamentos y áticos de lujo con el equipamiento más moderno y las mejores calidades del mercado. El proyecto es una moderna construcción diseñada por el prestigioso Estudio A-cero, a tan solo 350 metros del mar
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Barrio residencial BALCON DEL MEDITERRANEO
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$1,56M
Año de construcción 2027
Una promoción de obra nueva de lujo, Balcón del Mediterráneo, ubicada cerca de Selwo en la New Golden Mile, con finalización prevista para 2027, que ofrece amplios apartamentos de 3 a 5 dormitorios con superficies de entre 200 y 300 m². Todas las viviendas, incluidas las plantas bajas, disfr…
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Barrio residencial ISLA BELA
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$893,055
En el corazón de Nueva Andalucía, Marbella se alza este refugio residencial donde la elegancia y el confort se encuentran. Viviendas diseñadas con materiales de alta gama y exclusivos servicios, fieles al estilo de vida marbellí
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Barrio residencial Capri
Barrio residencial Capri
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$510,805
Año de construcción 2026
Nuestra arquitectura es más de lo que ves. Creemos en un diseño que trasciende lo estético y creamos viviendas pensadas para hacerte feliz. Espacios ideados desde la sensibilidad y concebidos para adaptarse a ti, a tu ciudad y al planeta. Construimos hogares en los que el diseño es mucho más…
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Barrio residencial Villas Monte Palatino
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Barrio residencial Villas Monte Palatino
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$1,81M
Año de construcción 2027
Descubra una colección exclusiva de villas independientes de nueva construcción ubicadas en una de las zonas con mayor proyección de la Costa del Sol: Valle Romano, Estepona. Situadas en la parte más elevada de la urbanización, estas villas disfrutan de espectaculares vistas abiertas al mar…
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Barrio residencial PORTAMARE
Barrio residencial PORTAMARE
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$522,978
Año de construcción 2027
Bienvenido a Portamare, un exclusivo complejo residencial que redefine el lujo y la comodidad en la Costa del Sol. Situado en el corazón de Estepona, este conjunto de 22 apartamentos ofrece una experiencia de vida única, a tan solo 100 metros de la playa y del pintoresco puerto de Estepona, …
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Barrio residencial OCYAN VILLAS
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$3,70M
Ubicadas en un entorno pintoresco y privilegiado, rodeado de la exuberancia natural, las Ocyan Luxury Villas forman un conjunto de doce sofisticadas villas de estética contemporánea, diseñadas por uno de los estudios más reconocidos de la Costa del Sol
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Barrio residencial MILABEKA
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Barrio residencial MILABEKA
Dos Hermanas, Španjolska
de
$1,04M
Año de construcción 2028
Milabeka presenta una exclusiva promoción boutique de tan solo 10 viviendas contemporáneas. Ubicado en la histórica calle Milagrosa de Málaga, junto al Parque del Oeste y a poca distancia de todos los servicios, restaurantes y zonas de ocio, esta promoción ofrece el equilibrio perfecto ent…
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Barrio residencial Aby Upper
Barrio residencial Aby Upper
Barrio residencial Aby Upper
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$364,048
Aby Estepona es un proyecto de 90 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. Se trata de un exclusivo residencial cerrado para garantizar la seguridad y privacidad. Las viviendas están diseñadas para disfrutar de la vegetación y el entorno natural con esp…
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Barrio residencial Waveview
Barrio residencial Waveview
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Barrio residencial Waveview
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Dos Hermanas, Španjolska
de
$2,09M
Año de construcción 2025
La vida se mide en momentos. Algunos llegan sin más, como el rumor de las olas en una playa solitaria al atardecer, y otros los creamos nosotros, elegidos con precisión. Así es WAVEVIEW: un rincón exclusivo en Mijas Costa, donde el Mediterráneo es el protagonista que se despliega ante ti, mi…
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