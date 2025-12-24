Barrio residencial Capri

Nuestra arquitectura es más de lo que ves. Creemos en un diseño que trasciende lo estético y creamos viviendas pensadas para hacerte feliz. Espacios ideados desde la sensibilidad y concebidos para adaptarse a ti, a tu ciudad y al planeta. Construimos hogares en los que el diseño es mucho más que diseño: es #PureDesign. Capri reinterpreta la herencia mediterránea de la Costa del Sol y la actualiza a través de una arquitectura moderna y de calidad. Un hábitat propio, donde los jardines cuidan su paisajismo al máximo para acoger unas zonas comunes espectaculares, orientadas al maravilloso entorno de Estepona. Un ideal de vida que materializamos en un proyecto innovador y sostenible. Para que la vida discurra a tu ritmo y cada momento sea tu momento. Déjate llevar por las formas sencillas y fluidas de Capri, inspiradas en la solidez de las construcciones clásicas. Sus generosos voladizos se vuelven permeables en su cara más externa, para asegurar el mejor aprovechamiento de la luz solar en cualquier época del año. Un detalle que, unido a sus amplias terrazas y a sus grandes ventanales, permite incorporar el entorno como un elemento esencial en el diseño del proyecto. Capri mira al mar protegido por las montañas. Sus volúmenes casi aéreos son parte del paisaje. Una atalaya resguardada por la Sierra Bermeja y orientada a las playas de Estepona. Descubre las mil tonalidades de los amaneceres en la Costa del Sol y quédate a ver cómo anochece y empiezan las largas noches de verano. Ya sea en una de las grandes terrazas de las viviendas en altura, en el jardín privado de las plantas bajas, o en los solárium panorámicos de los áticos. Sea donde sea, tendrás el Mediterráneo a tus pies. El rio Guadalmansa modela el perfil de las colinas camino del mar. Desde sus laderas, la costa se extiende hasta el horizonte y las vistas son espectaculares. Un enclave privilegiado para Capri, perfectamente comunicado con Estepona y Marbella para que disfrutes de un plan perfecto cada día, en cada estación y durante todo el año. Solo imagina qué quieres hacer mañana: surf o senderismo, submarinismo o hípica, golf o ir de compras. Tienes un millón de opciones, incluyendo la completa agenda cultural de Málaga capital, las exclusivas boutiques de Puerto Banús, o los mejores restaurantes de alta cocina de Marbella. Todo a un paso.