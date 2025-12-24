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Barrio residencial Aby Upper

Dos Hermanas, Španjolska
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ID: 38986
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 774353490
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Estepona

Sobre el complejo

Aby Estepona es un proyecto de 90 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. Se trata de un exclusivo residencial cerrado para garantizar la seguridad y privacidad. Las viviendas están diseñadas para disfrutar de la vegetación y el entorno natural con espacios interiores que parecen continuar en las terrazas para lograr mayor luminosidad y una sensación de amplitud. Además, el conjunto residencial dispone de unas zonas comunes con dos piscinas de cloración salina, pista multideporte, un club social para actividades lúdicas o deportivas, así como amplias zonas verdes. Aby Estepona es un oasis en plena naturaleza. Un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad, al tiempo que se puede acceder a un amplio abanico de actividades deportivas al aire libre, gracias a su proximidad a los campos de golf de Estepona Golf y sus espectaculares playas.

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Dos Hermanas, Španjolska
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