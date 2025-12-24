Barrio residencial Villas Monte Palatino

Descubra una colección exclusiva de villas independientes de nueva construcción ubicadas en una de las zonas con mayor proyección de la Costa del Sol: Valle Romano, Estepona. Situadas en la parte más elevada de la urbanización, estas villas disfrutan de espectaculares vistas abiertas al mar Mediterráneo y al campo de golf Valle Romano, combinando privacidad, diseño y una excelente conexión con todos los servicios. Cada vivienda ha sido concebida bajo un concepto de arquitectura contemporánea, donde la luz natural, las amplias terrazas y la integración entre interior y exterior se convierten en protagonistas. Uno de los grandes valores de este proyecto es la posibilidad de personalizar la vivienda durante su construcción, permitiendo al propietario adaptar distribuciones, acabados y detalles para crear un hogar verdaderamente único. Los acabados podrán seleccionarse dentro de la prestigiosa gama de PORCELANOSA, referente internacional en diseño, innovación y calidad, ofreciendo una cuidada selección de pavimentos, revestimientos, cocinas, baños y equipamiento para conseguir una vivienda completamente personalizada. Las villas incorporan amplios espacios diáfanos, piscina privada, jardines, solárium y garaje, ofreciendo un estilo de vida pensado para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Las propuestas arquitectónicas contemplan viviendas de aproximadamente 590 a 650 m² construidos, distribuidas en varias plantas sobre parcelas cercanas a 885 m², con amplias zonas exteriores y piscina privada. A tan solo 5 minutos de las playas de Estepona, 20 minutos de Marbella y Puerto Banús y rodeadas de algunos de los mejores campos de golf de Europa, estas villas representan una oportunidad excepcional tanto como residencia habitual como inversión patrimonial. Vivir en Valle Romano es disfrutar del equilibrio perfecto entre naturaleza, diseño contemporáneo y exclusividad, en uno de los destinos con mayor crecimiento de la Costa del Sol.