Barrio residencial MILABEKA

Milabeka presenta una exclusiva promoción boutique de tan solo 10 viviendas contemporáneas. Ubicado en la histórica calle Milagrosa de Málaga, junto al Parque del Oeste y a poca distancia de todos los servicios, restaurantes y zonas de ocio, esta promoción ofrece el equilibrio perfecto entre vida urbana y cercanía, a tan solo 200 metros de la playa y con preciosas vistas al mar. El proyecto ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios, diseñadas con una arquitectura moderna, distribuciones funcionales y acabados de alta calidad, pensados para garantizar confort y estilo de vida. La promoción destaca por sus cuidadas zonas comunes, entre las que se encuentra una espectacular azotea “Sky & Sea” con piscina y zona chill-out, ideal para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Además, dispone de parking semiautomatizado, aportando máxima comodidad y eficiencia. Una oportunidad única tanto como residencia habitual, segunda vivienda o inversión en una de las zonas con mayor proyección de Málaga.