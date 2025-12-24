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Barrio residencial MILABEKA

Dos Hermanas, Španjolska
de
$637,084
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10
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ID: 39024
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 540653661
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Velez Malaga

Sobre el complejo

Milabeka presenta una exclusiva promoción boutique de tan solo 10 viviendas contemporáneas. Ubicado en la histórica calle Milagrosa de Málaga, junto al Parque del Oeste y a poca distancia de todos los servicios, restaurantes y zonas de ocio, esta promoción ofrece el equilibrio perfecto entre vida urbana y cercanía, a tan solo 200 metros de la playa y con preciosas vistas al mar. El proyecto ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios, diseñadas con una arquitectura moderna, distribuciones funcionales y acabados de alta calidad, pensados para garantizar confort y estilo de vida. La promoción destaca por sus cuidadas zonas comunes, entre las que se encuentra una espectacular azotea “Sky & Sea” con piscina y zona chill-out, ideal para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Además, dispone de parking semiautomatizado, aportando máxima comodidad y eficiencia. Una oportunidad única tanto como residencia habitual, segunda vivienda o inversión en una de las zonas con mayor proyección de Málaga.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

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Dos Hermanas, Španjolska
Educación
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