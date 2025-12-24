Barrio residencial MILABEKA

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Milabeka presenta una exclusiva promoción boutique de tan solo 10 viviendas contemporáneas.
Ubicado en la histórica calle Milagrosa de Málaga, junto al Parque del Oeste y a poca distancia de todos los servicios, restaurantes y zonas de ocio, esta promoción ofrece el equilibrio perfecto entre vida urbana y cercanía, a tan solo 200 metros de la playa y con preciosas vistas al mar.
El proyecto ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios, diseñadas con una arquitectura moderna, distribuciones funcionales y acabados de alta calidad, pensados para garantizar confort y estilo de vida.
La promoción destaca por sus cuidadas zonas comunes, entre las que se encuentra una espectacular azotea “Sky & Sea” con piscina y zona chill-out, ideal para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Además, dispone de parking semiautomatizado, aportando máxima comodidad y eficiencia.
Una oportunidad única tanto como residencia habitual, segunda vivienda o inversión en una de las zonas con mayor proyección de Málaga.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2028
Localización en el mapa
Dos Hermanas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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