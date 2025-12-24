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Barrio residencial Natura Estepona

Dos Hermanas, Španjolska
de
$597,266
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5
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ID: 39060
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 454588428
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Estepona

Sobre el complejo

Nuevo proyecto residencial de apartamentos de 2 y 3 dormitorios situado en Estepona donde disfrutará de impresionantes vistas al mar. El complejo está compuesto por 3 bloques de tres plantas con: · Planta baja con jardín y terrazas · Planta media · Áticos con solárium & grandes terrazas El residencial cuenta con aparcamiento subterráneo y trasteros. Natura Estepona ofrece viviendas diseñadas para proporcionar el máximo confort a sus propietarios. Con una selección de materiales de primera calidad y un diseño muy cuidadoso, este es un desarrollo que no pasará desapercibido. Destaca por sus espaciosos interiores con grandes ventanas a través de las cuales se puede disfrutar de las maravillosas vistas al mar y también recibe luz natural. Las zonas comunes de Natura Estepona han sido diseñadas para proporcionar un espacio en el que disfrutar y relajarse. Encontrarás: • Espaciosas zonas verdes ideales para descansar y desconectar de la rutina • Piscina comunitaria con diseño vanguardista • Chill Zona exterior • Espacio de trabajo • Gimnasio Con sus calles empedradas, edificios encalados con flores Estepona tiene un encanto único que lo ha convertido en un destino popular. En los alrededores se encuentran algunos de los campos de golf más prestigiosos de Europa, la oferta más completa de restaurantes y hoteles, playas fantásticas y zonas comerciales exclusivas. Natura Estepona se caracteriza por sus excelentes conexiones de viaje, ya que está a sólo 5 minutos en coche de Estepona, a 10 minutos de Puerto Banús y 20 de Marbella.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

Dos Hermanas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
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