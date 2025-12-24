  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Dos Hermanas
  4. Barrio residencial Valley Views

Barrio residencial Valley Views

Dos Hermanas, Španjolska
de
$397,040
;
19
Dejar una solicitud
ID: 39598
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1863358398
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Mijas

Sobre el complejo

Nuevo proyecto de 54 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con una ubicación privilegiada y unas espectaculares vistas al mar y a la montaña, con plazas de garaje privadas y piscina comunitaria. Su orientación sureste-suroeste garantiza luz natural durante todo el día. Su diseño moderno total living conecta el salón con la terraza mediante grandes ventanales, creando espacios amplios y luminosos. Las viviendas vienen equipadas con cocina amueblada y electrodomésticos, armarios empotrados, aire acondicionado y baños completos. Valley Views ofrece en fase 1 viviendas con aparcamiento en garaje subterráneo y trastero, y en fase 2 viviendas con plaza de parking exterior. Ubicados en un enclave privilegiado entre La Cala de Mijas y Fuengirola, estos apartamentos combinan diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y amplias terrazas para disfrutar del sol y la brisa mediterránea. Vive en un entorno inigualable, rodeado de naturaleza, mar y campos de golf, con todas las comodidades a tu alcance. A tan solo 10 minutos de las playas de Fuengirola, vive rodeado de ocio, naturaleza y deporte: campos de golf como La Cala Golf o El Chaparral, el gran Parque Costa del Sol y el animado centro comercial Miramar, todo a pocos minutos. A 3 km encontrarás una excelente oferta gastronómica y cultural en La Cala de Mijas, Fuengirola y Marbella. Además, Málaga capital y su aeropuerto están a solo 30 minutos.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Localización en el mapa

Dos Hermanas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Complejo residencial Allonbay Azure
Villajoyosa, Španjolska
de
$351,566
Barrio residencial The View Marbella 3
Benahavis, Španjolska
de
$1,02M
Barrio residencial Villa Murmullo
Estepona, Španjolska
de
$2,28M
Complejo residencial Lagune Homes
Calpe, Španjolska
de
$423,948
Está viendo
Barrio residencial Valley Views
Dos Hermanas, Španjolska
de
$397,040
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
Mostrar todo Barrio residencial Villa Noon
Barrio residencial Villa Noon
San Roque, Španjolska
de
$14,79M
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Mostrar todo Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Benahavis, Španjolska
de
$7,96M
Is an exclusive new development located in the heart of Madroñal, Benahavís. This exceptional project comprises two identical contemporary villas, both offering breathtaking panoramic sea views and set within a prestigious gated community with 24-hour security. This villa spans three leve…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Benahavis, Španjolska
de
$1,76M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos energéticamente eficientes en el Country Club de Benahavís Benahavis es un lugar natural que ofrece vistas pintorescas entre la famosa Marbella, Ronda y Estepona. La región está cerca de la playa aproximadamente 7 km. Los apartamentos energéticamente eficientes están situados e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones