Barrio residencial Valley Views

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Nuevo proyecto de 54 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con una ubicación privilegiada y unas espectaculares vistas al mar y a la montaña, con plazas de garaje privadas y piscina comunitaria.
Su orientación sureste-suroeste garantiza luz natural durante todo el día. Su diseño moderno total living conecta el salón con la terraza mediante grandes ventanales, creando espacios amplios y luminosos. Las viviendas vienen equipadas con cocina amueblada y electrodomésticos, armarios empotrados, aire acondicionado y baños completos.
Valley Views ofrece en fase 1 viviendas con aparcamiento en garaje subterráneo y trastero, y en fase 2 viviendas con plaza de parking exterior.
Ubicados en un enclave privilegiado entre La Cala de Mijas y Fuengirola, estos apartamentos combinan diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y amplias terrazas para disfrutar del sol y la brisa mediterránea. Vive en un entorno inigualable, rodeado de naturaleza, mar y campos de golf, con todas las comodidades a tu alcance.
A tan solo 10 minutos de las playas de Fuengirola, vive rodeado de ocio, naturaleza y deporte: campos de golf como La Cala Golf o El Chaparral, el gran Parque Costa del Sol y el animado centro comercial Miramar, todo a pocos minutos. A 3 km encontrarás una excelente oferta gastronómica y cultural en La Cala de Mijas, Fuengirola y Marbella. Además, Málaga capital y su aeropuerto están a solo 30 minutos.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2027
Localización en el mapa
Dos Hermanas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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