Barrio residencial Valley Views

Nuevo proyecto de 54 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con una ubicación privilegiada y unas espectaculares vistas al mar y a la montaña, con plazas de garaje privadas y piscina comunitaria. Su orientación sureste-suroeste garantiza luz natural durante todo el día. Su diseño moderno total living conecta el salón con la terraza mediante grandes ventanales, creando espacios amplios y luminosos. Las viviendas vienen equipadas con cocina amueblada y electrodomésticos, armarios empotrados, aire acondicionado y baños completos. Valley Views ofrece en fase 1 viviendas con aparcamiento en garaje subterráneo y trastero, y en fase 2 viviendas con plaza de parking exterior. Ubicados en un enclave privilegiado entre La Cala de Mijas y Fuengirola, estos apartamentos combinan diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y amplias terrazas para disfrutar del sol y la brisa mediterránea. Vive en un entorno inigualable, rodeado de naturaleza, mar y campos de golf, con todas las comodidades a tu alcance. A tan solo 10 minutos de las playas de Fuengirola, vive rodeado de ocio, naturaleza y deporte: campos de golf como La Cala Golf o El Chaparral, el gran Parque Costa del Sol y el animado centro comercial Miramar, todo a pocos minutos. A 3 km encontrarás una excelente oferta gastronómica y cultural en La Cala de Mijas, Fuengirola y Marbella. Además, Málaga capital y su aeropuerto están a solo 30 minutos.