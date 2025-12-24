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Barrio residencial ISLA BELA

Dos Hermanas, Španjolska
de
$893,055
;
14
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ID: 39564
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1589857354
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Marbella

Sobre el complejo

En el corazón de Nueva Andalucía, Marbella se alza este refugio residencial donde la elegancia y el confort se encuentran. Viviendas diseñadas con materiales de alta gama y exclusivos servicios, fieles al estilo de vida marbellí.

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Dos Hermanas, Španjolska
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