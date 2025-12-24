Barrio residencial BALCON DEL MEDITERRANEO

Una promoción de obra nueva de lujo, Balcón del Mediterráneo, ubicada cerca de Selwo en la New Golden Mile, con finalización prevista para 2027, que ofrece amplios apartamentos de 3 a 5 dormitorios con superficies de entre 200 y 300 m². Todas las viviendas, incluidas las plantas bajas, disfrutan de vistas al mar y están acabadas con los más altos estándares y materiales de primera calidad. El proyecto se encuentra en una zona en rápido desarrollo con un fuerte potencial de revalorización y cuenta con excepcionales zonas comunes diseñadas para ofrecer un auténtico estilo de vida de lujo. Todas las viviendas se venden con dos plazas de garaje y un trastero incluidos.