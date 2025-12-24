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Barrio residencial PORTAMARE

Dos Hermanas, Španjolska
de
$522,978
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10
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ID: 38946
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1212164989
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Estepona

Sobre el complejo

Bienvenido a Portamare, un exclusivo complejo residencial que redefine el lujo y la comodidad en la Costa del Sol. Situado en el corazón de Estepona, este conjunto de 22 apartamentos ofrece una experiencia de vida única, a tan solo 100 metros de la playa y del pintoresco puerto de Estepona, tu nuevo hogar te sitúa en el epicentro de una vibrante vida costera. Imagina comenzar tu día con un paseo por la playa, disfrutando del sonido de las olas y la brisa marina, o desayunar en uno de los encantadores cafés frente al puerto. Estos apartamentos de 2 y 3 dormitorios han sido diseñados para ofrecer el máximo confort, y nos ofrecen la oportunidad de disfrutar vistas inigualables al mar Mediterráneo, el Peñón de Gibraltar, la costa africana y unas impresionantes puestas de sol sobre el mar. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, desde los acabados de alta calidad hasta las modernas instalaciones, todo en un entorno que combina elegancia y funcionalidad. Localizado en una ubicación inmejorable, tendrás acceso a una amplia gama de actividades y servicios que harán tu vida más placentera: A solo unos pasos te encontrarás el Puerto de Estepona, donde podrás disfrutar de una variada oferta gastronómica, bares, y tiendas, además de la posibilidad de alquilar un barco o practicar deportes acuáticos. A un corto paseo del centro de Estepona, caminarás por sus encantadoras calles adoquinadas, plazas llenas de flores, y una rica oferta cultural con museos, galerías de arte y eventos durante todo el año. Estepona está rodeada por algunos de los mejores campos de golf de la Costa del Sol, así como instalaciones deportivas de primer nivel para los amantes del tenis, el pádel y otros deportes. También te permitirá disfrutar de excursiones al Parque Natural de los Alcornocales, o visitas a la cercana Sierra Bermeja, perfecta para senderismo y aventuras al aire libre. El complejo nos ofrece una piscina comunitaria, ideal para relajarse mientras disfrutas del clima soleado de la Costa del Sol. No dejes pasar esta oportunidad única para disfrutar de todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecer, una elección perfecta para quienes desean un estilo de vida exclusivo, rodeados de belleza natural y comodidades modernas. ¡Tu paraíso junto al mar te espera!

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

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Dos Hermanas, Španjolska
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