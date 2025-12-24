Barrio residencial Isidora Living

Esta es la gran oportunidad para los que lo quieren todo. Esta magnifica promoción, situada a 5 minutos del centro de Estepona y de la playa de La Rada, es perfecta para los que buscan un hogar, para los que quieren una segunda vivienda junto al mar y por supuesto para aquellos a los que solo les interesan las inversiones rentables. Con sus 102 apartamentos y áticos con 1, 2 y 3 dormitorios, con unas superficies construidas de hasta 102,75 m2 , terrazas hasta 97,36 m2 y jardines en los bajos con hasta 52,03 m2., es un complejo residencial con los más altos estándares de arquitectura, ahorro energético y sostenibilidad, que cuenta además con unas zonas comunes privilegiadas como sus jardines, sus dos piscinas, la zona de juegos infantiles, la zona de barbacoa o el espacio coworking. Todas las viviendas disponen además de parking individual subterráneo y algunas de ellas además dispondrán de trastero.